DOT en stadsstrand mogen langer blijven door vertraging nieuwbouw UMCG

Het stadsstrand en DOT aan de Vrydemalaan mogen langer openblijven. De populaire horecaplek zou eigenlijk op 1 januari 2028 moeten verdwijnen, om plaats te maken voor de uitbreiding van de Healthy Ageing Campus van het UMCG.

Maar die bouwplannen lopen vertraging op, waardoor de locatie langer kan blijven bestaan. Ondernemer Theun Heeg is blij met het uitstel. “We kunnen gewoon door met waar we al mee bezig zijn,” zegt hij.

Op de plek van DOT wil het UMCG in de toekomst een deel van zijn campus realiseren. Wanneer de bouw begint, is nog niet duidelijk.