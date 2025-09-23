Doorfietsroute Groningen-Assen weer stap dichterbij; groen licht voor ontbrekend stuk bij Glimmen

Foto: Joris van Tweel - Doorfietsroute Assen - Groningen

De voltooiing van de doorfietsroute van Groningen naar Assen is weer een stapje dichterbij gekomen. De provincie Groningen heeft dinsdag groen licht gegeven voor de aanleg van de route bij de Oosterbroekweg bij Glimmen.

Een groot deel van de route is inmiddels voltooid, maar dat geldt nog niet voor het gedeelte bij de Oosterbroekweg en Drentsche Aa. Het gaat om het deel dat parallel loopt aan de A28, ten westen van Glimmen. De provincie heeft laten weten dat het realisatiebesluit voor dit gedeelte nu is vastgesteld, wat betekent dat de aanleg kan beginnen. De doorfietsroute is een samenwerkingsproject van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. De route volgt in grote lijnen het Noord-Willemskanaal en is in totaal 27 kilometer lang.

Het project wordt in delen aangelegd. Van de 27 kilometer is op dit moment ongeveer 19 kilometer klaar en in gebruik. Het Groningse deel loopt van de Van Ketwich Verschuurlaan tot aan de P+R bij Haren. Het Drentse deel loopt van het centrum van de Drentse hoofdstad tot aan de Onlandweg. Met het vaststellen van het besluit kan er nu gewerkt worden aan een van de delen die nog ontbraken. De verwachting is dat de doorfietsroute eind 2026 volledig in gebruik kan worden genomen.

Met een gewone stadsfiets fiets je straks, na de realisatie, in negentig minuten van Groningen naar Assen, met een elektrische fiets duurt dit 75 minuten. Onderweg word je niet of nauwelijks gehinderd door verkeerslichten en hebben fietsers op de meeste kruisingen voorrang. Er wordt gestrooid bij gladheid en omdat de route vier meter breed is, is er alle ruimte om veilig in te halen.