Donderdag wat middagzon, maar tot en met het weekend vooral grauw met buien

Foto: Joris van Tweel

Wie nog hoopt op een flinke nazomer, zal in ieder geval tot na het weekend moeten wachten. De zon laat zich nog heel af en toe zien, maar het is de komende dagen vooral bewolkt aan het firmament. Deze wolken laten geregeld buien vallen. De temperatuur blijft rond de 18 graden hangen.

Er valt donderdagochtend eerst lokaal een bui. Verder is er af en toe zon. In de loop van de middag en avond meer en actievere buien. Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5.

Vrijdag is er veel bewolking en vallen er, vooral gaandeweg de dag, enkele buien of buitjes. Het wordt 17 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Zaterdag volgen meer buien.

Of het wisselvallige weer aanhoudt? Lees het op de weerpagina of luister naar het dagelijkse radioweerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.