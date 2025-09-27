Donar wint eerste wedstrijd in BNXT League

Donar heeft zaterdagavond de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen van de BNXT League gewonnen. In het Belgische Bergen wonnen de Groninger basketballers, mede door liefst 36 punten van Dane Erikstrup, met 87-93 van Union Mons-Hainaut.

Al in de openingsfase vielen de vele scores van Erikstrup op: aan het eind van het eerste kwart (22-19) had hij al 14 punten achter zijn naam staan, waaronder 6 uit driepunters. Ook in het tweede kwart was hij opvallend aanwezig, met wederom twee driepunters en in totaal 11 punten. De verschillen tussen beide ploegen waren klein. Bij rust was de stand gelijk: 40-40.

Na rust was de thuisploeg aanvankelijk de bovenliggende partij: de Belgen waren halverwege het derde kwart uitgelopen naar 58-46. Toch kwam Donar weer terug, tot 72-68 aan het eind van het derde kwart. Het laatste kwart was spannend en nu had Donar-speler Evan Taylor een grote inbreng met 10 punten. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door scores van Erikstrup en Malik Miller.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 36 punten, Evan Taylor met 14 punten en Austin Luke met 12 punten. Bij Union Mons-Hainaut was Matteo Verstraete topscorer met 21 punten.

Komende woensdag speelt Donar zijn tweede wedstrijd in de ENBL. Tegenstander in Martiniplaza is TalTech/ALEXELA uit Estland.