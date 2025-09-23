Donar verliest eerste wedstrijd in ENBL

Donar-speler Dane Erikstrup (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft de eerste wedstrijd van de European North Basketball League verloren. De Groninger basketballers streden voor wat ze waard waren tegen Valmiera Glass Via uit Letland, maar verloren uiteindelijk met 4 punten verschil: 88-92.

De thuisploeg begon rommelig en kwam al snel op achterstand. Na het eerste kwart (14-22) kwamen Malik Miller en Dane Erikstrup al in foutenlast. Bij rust was het 34-43.

Kort na rust had Donar een prima fase. Een 10-0 run leidde tot een voorsprong van 44-43. Het bleek achteraf de enige voorsprong voor de Groningers te zijn in de wedstrijd. Daarna herpakten de gasten zich, en aan het eind van het derde kwart was het verschil alweer 11 punten: 53-64. In het laatste kwart liepen de Letten aanvankelijk uit naar 53-71, maar daarna wist Donar de achterstand te verkleinen, al werd de wedstrijd niet spannend meer.

Topscorers bij Donar waren Carlton Linguard Jr. met 29 punten, Dane Erikstrup met 22 punten en Austin Luke met 18 punten (+ 16 assists). Bij Valmiera Glass Via was Dominykas Stenionis topscorer met 24 punten.

Komende zaterdag begint voor Donar de BNXT League, met een uitwedstrijd in het Belgische Bergen tegen Union Mons-Heinaut.