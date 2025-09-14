Donar ten onder tegen Den Bosch in strijd om Supercup

Het is Donar zondagmiddag niet gelukt om de eerste prijs van het nieuwe basketbalseizoen te pakken. In Den Bosch was Heroes Den Bosch in de strijd om de Supercup te sterk voor de Groninger basketballers: 108-77.

De Supercup is de openingswedstrijd van het seizoen, tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Omdat Heroes Den Bosch in het afgelopen seizoen zowel landskampioen als bekerwinnaar was, was Donar de tegenstander, als verliezend bekerfinalist.

Al vanaf het begin was de thuisploeg de bovenliggende partij, al kwam Donar bij 11-12 voor één keer voor te staan. Verder oogde het spel van de Groningers erg rommelig, met vele malen balverlies, waaruit de Bosschenaren veel punten wisten te scoren. Het eerste kwart eindigde bij 21-14. In het tweede kwart waren het voornamelijk Austin Luke en Dane Erikstrup die met driepunters het verschil binnen de perken hielden. Erikstrup scoorde zelfs 13 punten in dit kwart. Na een 36-22 tussenstand na 4 minuten was het verschil bij rust toch slechts 5 punten: 44-39.

Na rust kon Donar de thuisploeg niet meer bijbenen. De achterstand werd steeds groter, en aan het eind van het derde kwart was het al 77-60. In de slotfase van de wedstrijd werd de ploeg bij vlagen helemaal weggespeeld, waardoor de Bosschenaren de 100-puntengrens eenvoudig konden doorbreken.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 22 punten, Evan Taylor met 22 punten en Malik Miller met 11 punten. Bij Heroes Den Bosch was Kerwin Walton topscorer met 25 punten.