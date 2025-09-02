Donar beknibbelt op grote videoschermen: ‘Bedrag waarmee we een goede speler kunnen betalen’

Uitblinker James Karnik van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketbalclub Donar Groningen gaat dit seizoen geen gebruikmaken van de grote videoschermen in MartiniPlaza. Alleen het scorebord blijft in werking. Volgens algemeen directeur Stefan Mladenovic is het uitzetten van de schermen een noodzakelijke bezuiniging.

In een update vanuit het clubbestuur schrijft Mladenovic dat de kosten van de schermen te hoog zijn. Donar wil dat geld liever inzetten om de begroting sluitend te houden, stelt Mladenovic: “We hebben het dan over een bedrag waarvoor we een (goede) speler kunnen betalen. Natuurlijk proberen dit ‘verlies’ te compenseren met andere sfeer verhogende activiteiten, maar jammer is het wel.”

De club deed financieel vorige week een goede zet, met de komst van Solide Vastgoed Groep als nieuwe hoofdsponsor. Het bestuur benadrukt dat dit seizoen financieel gezond draaien noodzakelijk is. Mladenovic noemt de beslissing rond de schermen ‘pijnlijk’, maar de Servisch-Nederlandse Donar-baas houdt vast aan wat zijn begroting voorschrijft: “Om op de goede weg te blijven en het vertrouwen van alles en iedereen te behouden, is het absoluut noodzakelijk dat we dit seizoen zwarte cijfers draaien. De begroting is heilig en extra uitgaven zijn in principe uit den boze. Ook eventuele tegenvallers moeten binnen de begroting worden opgevangen.”