Dolle Mina’s brengen leuzen aan in drie parken in de stad: “Deze straat is ook van ons”

Foto: eigen foto

De feministische actiegroep Dolle Mina heeft zaterdagochtend op verschillende plekken in de stad leuzen op straat aangebracht. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor recente misdrijven tegen vrouwen. Volgens Petra Brouwer blijft het belangrijk om actie te voeren.

Petra, jullie zijn vanochtend al heel vroeg met de actie begonnen. Wat was het doel?

“We zijn rond 07.00 uur gestart. Bij de actie waren diverse personen betrokken. In de voorbereiding hebben we bijvoorbeeld mallen gemaakt waarmee de teksten bijvoorbeeld op straat aangebracht kunnen worden. Vanochtend zijn we in verschillende groepen van start gegaan. In onder andere het Noorderplantsoen, Zuiderplantsoen en het Stadspark zijn dames de straat opgegaan om de teksten aan te brengen. En dit gebeurde ook in Beijum.”

Hoe is dit idee ontstaan?

“Het is geen nieuwe actie. De Dolle Mina’s in Amsterdam hebben eerder zoiets gedaan in het Vondelpark. Dat was toen naar aanleiding van de het gedrag van jongeren op fatbikes, waarbij deze personen vrouwen op de kont sloegen. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen vinden we het belangrijk dat we hier aandacht voor blijven vragen. Hopelijk leidt het tot meer bewustwording.”

Tekst gaat verder onder de foto:

‘Openbaar = ook voor haar’ is één van de leuzen die op straat is aangebracht. Foto: eigen foto

Dat er ook leuzen in het Stadspark zijn aangebracht, lijkt me een heel tactische zet…

“Daar hebben we zeker over nagedacht. Dit weekend vindt het Hullabaloo Festival plaats, een festival dat veel jongeren trekt. Op de looproute naar het festival hebben we teksten aangebracht zoals ‘deze straat is ook van ons’ en ‘openbaar = ook voor haar’. We hopen dat dit leidt tot bewustwording en dat mensen gaan nadenken over wat normaal is en wat absoluut niet.”

De afgelopen periode hebben er verschillende acties plaatsgevonden: een mars door de binnenstad bijvoorbeeld en vorige week de fietsactie. Juist zulke acties laten zien dat het probleem groot is…

“Helaas wel. Je hebt het niet over een incident dat op één plek plaatsvindt. Bij de fietsactie, waar je naar refereert ging het bij elf van de negentien locaties in het land mis: vrouwen werden bespuugd, geduwd en uitgescholden. Dit laat zien dat het gedrag waar vrouwen mee te maken hebben, heel diep zit. Eén actie die wij initiëren lost het ook niet op. Sterker nog, om de problemen op te lossen hebben we de hele samenleving nodig. Dit is daarom zeker niet de laatste actie.”

Mensen kunnen schrikken van de foto’s, maar jullie hebben geen graffitiverf gebruikt, toch?

“Nee, absoluut niet. We willen de omgeving en de natuur geen schade toebrengen, dat is het laatste wat we willen. We hebben krijtverf gebruikt. Dat betekent dat bij een regenbui het krijt zo weer verdwijnt. Hopelijk blijft het de komende dagen droog, zodat de boodschappen goed hun werk kunnen doen.”

