Dodelijke steekpartij De Held: politie zoekt getuigen

De politie is zondagmiddag een groot onderzoek gestart in en rond de woning. Foto: ingezonden

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de dodelijke steekpartij die zondagochtend plaatsvond in een woning in de wijk De Held. Bij de steekpartij kwam een 53-jarige vrouw om het leven.

“Als er mensen zijn die meer informatie hebben over de toedracht en de achtergrond van het steekincident, dan komen wij graag met hen in contact,” vertelt een politiewoordvoerder. “Zij kunnen telefonisch contact opnemen via het landelijke nummer 0900 88 44, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Online kan informatie worden gedeeld via het tipformulier.”

Het steekincident vond plaats rond 10.25 uur. “Wij ontvingen een melding van een steekincident in een woning aan de Natalie Barneykade. We zijn daarop direct met meerdere eenheden naar de woning gegaan. In de woning troffen wij een 53-jarige vrouw uit Groningen aan. Medische hulp mocht niet meer baten, zij is in de woning aan haar verwondingen overleden.”

De politie startte direct een onderzoek. “In de omgeving van de woning hebben we een 29-jarige man aangehouden. Wij verdenken hem van betrokkenheid bij het steekincident. Hij zit vast en wordt verhoord. Wij doen nader onderzoek naar de toedracht en de achtergrond. We voeren onder andere sporenonderzoek uit in en rondom de woning, dit wordt gedaan door specialisten van de Forensische Opsporing. Daarnaast doen we buurtonderzoek en spreken we met direct betrokkenen.”