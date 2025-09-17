DJ Levi (22) is een vaste waarde in de Groningse nacht

De Groningse DJ Levi Kapenga (22) timmert flink aan de weg in de Groningse dancescene. Als resident bij KopjeK is hij inmiddels een vaste waarde in de Groningse nacht. Toch kijkt hij verder dan alleen achter de draaitafels: “Mijn grootste droom is om ooit mijn eigen feesten te organiseren, waar ik zelf draai en vrienden en collega’s kan uitnodigen.”

De liefde voor muziek begon al jong. “Ik ben opgegroeid met elektronische muziek, dat kwam eigenlijk door mijn moeder. Toen ik 16 was, kwam ik via mijn zus op een huisfeest in Groningen waar DJ’s uit de stad draaiden. Toen dacht ik: dit wil ik ook. Ik kocht een draaitafel en ben gewoon begonnen.”

Wat ik zo leuk aan draaien vind is dat ik mezelf er helemaal in kwijt kan. Zodra ik met muziek bezig ben vergeet ik die dagelijkse sleur van het leven even.

Thuisbasis

Inmiddels heeft Levi op meerdere plekken in de stad gedraaid en is hij een vast gezicht bij KopjeK. Hoewel hij ook al in Amsterdam en Rotterdam geboekt wordt blijft Groningen voorlopig zijn thuisbasis: “Ik wil zo lang mogelijk in Groningen blijven DJ’en. De scene hier is heel bijzonder, iedereen helpt elkaar en gunt elkaar wat. Dat maakt het mooi.”

Stationsrave

Eerder dit jaar organiseerde KopjeK een stationsrave in de hal van het Hoofdstation. Levi mocht de rave daar afsluiten met zijn set. “Midden op de dag, op een plek waar waarschijnlijk nooit meer gedraaid gaat worden. Dat zie ik als mijn hoogtepunt tot nu toe. Dat was echt uniek.”

Ambities

Hoewel hij steeds meer bezig is met het produceren van muziek, ziet Levi zichzelf vooral als DJ. “Ik wil mijn eigen herkenbare stijl ontwikkelen, zodat mensen mij op een gegeven moment mijn sound gaan herkennen. Op de lange termijn lijkt het me geweldig om een eigen label te beginnen en andere DJ’s te ondersteunen.” Ondanks zijn groeiende DJ-naam blijft Levi nuchter: “Ik doe dit vooral omdat ik het leuk vind en daarbij ben ik heel dankbaar voor de kansen die ik tot nu toe heb gekregen. We gaan zien wat de toekomst mij brengt.”