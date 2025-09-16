Dit is er vanaf vrijdag te doen in Groningen tijdens de Nationale Sportweek

Foto via Gemeente Groningen

Vanaf vrijdag staat Groningen tien dagen lang in het teken van sport en bewegen. Tijdens de Nationale Sportweek van NOC*NSF kunnen inwoners nieuwe sporten uitproberen en meedoen aan allerlei activiteiten.

De sportweek wordt dit jaar geopend in ’t Clockhuys in Haren door Wethouder Inge Jongman. Daarna volgen tal van evenementen in de stad en omliggende dorpen. Zo is er zaterdag een Urban Sports Event op de Grote Markt. Volgende week woensdag staan het Oosterpark in Beweging Festival en de FC Groningen Scholentour XL op de planning. Daarnaast is er de KardingeRun, een Multisportdag voor mensen met een visuele beperking, de Thaisner Dörpsrun en een Wijkbattle op de Grote Markt.

Verder zetten veel sportclubs hun deuren open voor proeflessen. Daarnaast doen 2.500 basisschoolleerlingen mee met de Sportmatch: sportlessen tijdens schooluren, verzorgd door verschillende verenigingen.

De Nationale Sportweek loopt tot en met zondag 28 september. Het volledige programma is hier te vinden.

