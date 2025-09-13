Districtsbeker: GVAV en Groen Geel door, GRC uitgeschakeld

Foto Andor Heij

GVAV Rapiditas heeft zaterdagavond thuis de knock-outfase bereikt van de noordelijke districtsbeker. Groen Geel is de enige derdeklasser die naar de volgende ronde is. GRC ligt er uit.

Tweedeklasser GVAV speelde thuis in de derde poulewedstrijd met 3-3 gelijk tegen de al geplaatste eersteklasser Be Quick 1887. Door dat punt bereikte GVAV op eigen kracht de volgende ronde. GVAV maakte een 2-0 achterstand goed en kwam zelfs op voorsprong. In de slotfase werd het nog 3-3.

Velocitas en Oranje Nassau hadden zich vorige week al geplaatst. In een onderling potje om des keizers baard won ON in het Stadspark met 2-1.

GRC Groningen haalde het niet. GRC won met 2-1 bij Burgum, maar Marum en Drachtster Boys hielden het op 0-0 en zijn beide door. De tweedeklassers Gorecht en Forward waren al uitgeschakeld. Forward verloor ook de laatste wedstrijd van Winsum: 3-0. Gorecht won wel: 4-1 tegen SVZ.

In de poules met de derdeklassers en lager gaat alleen de nummer één door.

Derdeklassers

Groen Geel won met 6-0 van SGV en bleef The Knickerbockers daarmee op doelsaldo voor. Micheal de Leeuw en Rob van der Leij scoorden twee keer voor Groen Geel. De overige Groninger derdeklassers vlogen er uit.

Vierdeklassers

FC Lewenborg won ook de derde poulewedstrijd, 3-0 bij Zeester, en is door.

HFC’15 is ook een ronde verder. Thuis werd met 7-0 gewonnen van vijfdeklasser VVK. Ook HFC won alle poulewedstrijden.

Lycurgus won in Vries met 3-0 van directe concurrent VAKO en is ook een ronde verder.

Vijfdeklassers

Haren won alle poulewedstrijden. Zaterdag werd het thuis 6-0 tegen Wagenborgers Boys.

Gruno versloeg DIO Groningen met 2-1 en kan zich ook opmaken voor de poulefase.

Door: Be Quick 1887, Oranje Nassau, Velocitas 1897, GVAV Rapiditas, Groen Geel, FC Lewenborg, HFC’15, Gruno en Haren.

Zondag kan Groninger Boys zich daar nog bijvoegen bij een uitwinst winst op Oerterp. Engelbert heeft nog een kleine kans en de reserves van Forward zijn ook nog in de race, maar de studenten spelen donderdag de laatste wedstrijd.