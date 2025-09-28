Dirt Park sluit seizoen af met End Of Summer Jam: “Het BMX’en leeft in Groningen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Op het Dirt Park bij Beijum werd dit weekend het seizoen afgesloten met een ‘End of Summer Jam’. Volgens Keanu de Plaa werd het een succesvol weekend, waarbij er veel enthousiasme was.

Keanu, wat hebben jullie dit weekend precies gedaan?

“Bij BMX’en zijn we afhankelijk van de seizoenen. In de late herfst en in de winter kun je in combinatie met het Dirt Park dat wij hebben, de sport niet goed uitoefenen. Daarom hebben we elk jaar een seizoensafsluiting. Dat is een dag waarbij er geen strak programma is, maar iedereen voor de laatste keer dit jaar zijn of haar rondjes kan rijden en trucs kan uithalen. We kunnen terugkijken op een heel mooi en geslaagd weekend.”

Was er veel belangstelling?

“Het was leuk en gemoedelijk. Ik had misschien iets meer mensen verwacht, maar aan de andere kant was het best wel vol. Veel mensen kwamen langs, ook uit de buurt. Er is volop gefietst en er zijn ook volop dingen geprobeerd. En wat ik zeg, we hebben echt geprobeerd om het losjes te houden. Dus geen strak schema wanneer een onderdeel zou beginnen. Waren er voldoende mensen om een wedstrijdje te doen, dan ging je los. En dat is ook goed. Het is een seizoensafsluiting en dat hoort gezellig te zijn.”

Wat is BMX?

BMX is de afkorting voor Bicycle Motocross. Het is een sport waarbij je op kleine, wendbare fietsen trucs en manoeuvres uitvoert. Oorspronkelijk begon het als een racecompetitie op crossbanen, maar de sport heeft zich ontwikkeld tot verschillende disciplines:

– Street: in een stedelijke omgeving gebruik je objecten zoals trappen, muren en leuningen om trucs te doen.

– Dirt: hierbij voer je trucs uit op aarden schansen.

– Park: in een skatepark voer je trucs uit op rampen en obstakels.

Het seizoen zit erop. Is dat jammer?

“Persoonlijk denk ik dat het zo goed is. Ik kan terugkijken op hele drukke maanden waarbij er de afgelopen weken altijd wel ergens een evenement was waar ik met deze sport aan kon treden. En weet je, op een gegeven moment houdt het gewoon op. We zitten in Beijum op een hele mooie plek. Maar het is herfst en de bladeren vallen. Om elke keer de baan te moeten vegen om deze te ontdoen van de bladeren, dat is vervelend. Daarom is het goed om nu een punt te zetten. Het geeft de ruimte om de komende periode wat onderhoud aan de baan te kunnen doen. En dan kunnen we volgend jaar weer met veel energie aan de slag.”

Een donkere schaduw hing dit seizoen over het Dirt Park, waarbij na een klacht de rechter aanvankelijk bepaalde dat het park in strijd is met het bestemmingsplan. De Raad van State besliste vervolgens dat er niet direct handhavend hoeft te worden opgetreden…

“Het is jammer dat het is gebeurd. Ik hoor in mijn omgeving altijd veel enthousiasme als we het over dit park hebben. Het is ook geliefd bij kinderen. Ik denk dat er geen enkel kind in Beijum te vinden is dat hier nog nooit geweest is. En de relatie met de buurt is ook goed. In de aanloop naar deze seizoensafsluiting ben ik langs de deuren gegaan. Ik heb verteld over ons evenement. De buurtbewoners hebben mijn telefoonnummer en mailadres. Ze weten dat als ze overlast ervaren, dat ze mij altijd kunnen bellen. We proberen het zo goed mogelijk te doen. De relatie met de buurt beschouw ik ook als hecht en warm. En natuurlijk is het dan jammer dat er geklaagd is. Dat is een domper. En wat de toekomst brengt, we zien het wel.”

Want ondertussen kun je ook zeggen dat het met het BMX’en goed gaat…

“Het leeft in Groningen. En dat geldt sowieso voor de urban sports. De aandacht en de belangstelling nemen toe. Ik vertelde al even over de evenementen waar ik de afgelopen weken bij betrokken was. Vorige week vond er bijvoorbeeld eentje plaats op de Grote Markt, waarbij de sporten zich in de huiskamer van de stad konden promoten. Dat is waardevol. En het heeft effect: je ziet de belangstelling toenemen. En dat is ook mijn doel: om deze sport groot te maken, om alles eruit te halen. Ik heb hier ontzettend veel passie voor.”

Wat zijn je ambities voor het volgende seizoen?

“Dat we sowieso het BMX’en in Groningen groter maken. En we hopen er volgend jaar weer een heel mooi seizoen van te gaan maken. De hoop is dat ons park kan blijven bestaan en dat we dit verder kunnen optimaliseren en verbeteren. En het feest van dit weekend krijgt hopelijk ook een vervolg. Wellicht dat we volgend jaar ook een ‘Summer Jam’ kunnen organiseren. Dat zou wel mooi zijn. Nu is het zo dat er leuke trucs zijn geoefend, maar dat je niet door kunt ontwikkelen. Als je eerder in het seizoen iets dergelijks organiseert, dan hebben BMX’ers er misschien meer profijt van. Daar wil ik over na gaan denken.”