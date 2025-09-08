Dinsdag veel regen verwacht, later in de week droger met af en toe zon

Foto: Joris van Tweel

Groningen gaat deze week gebukt onder een flinke plens regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis nemen de buien gedurende de week af, maar regen blijft op de loer liggen.

Dinsdagochtend volgen uit het zuiden perioden met regen. Lokaal kan het tot veel neerslag komen. De temperatuur schommelt eerst rond 17 graden maar daalt in de loop van de middag naar een graad of 14. De wind uit het noordwesten is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3.

Woensdag blijft het vrijwel overal droog en wordt het 19 graden bij een matige zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4.

Donderdag is er af en toe zon, maar valt er ook een of enkele buien. Het wordt dan 19 graden bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5.

