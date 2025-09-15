Dinsdag regenachtig met kans op onweer: ”Vanaf vrijdag beter weer verwacht”

Foto: Joris van Tweel

De vele regenbuien zoals er maandag waren, zullen voorlopig nog aanhouden, dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis. Al belooft het weer vanaf vrijdag beter te worden met temperaturen boven de 20 graden.



Dinsdag vallen er veel buien, maar zo nu en dan klaart het op. Tijdens de buien is er een kleine kans op onweer. Het wordt 17 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten met windkracht 5.

Woensdag valt er in de ochtend en later in de middag af en toe lichte regen. Het wordt 17 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met een windkracht van 3 tot 5.

Vanaf vrijdag loopt het kwik op en zal de zon zich een stuk vaker laten zien. Zaterdag kan het zelfs 25 graden worden. Of deze nazomer van korte duur is of juist langer aanhoudt? Lees het op de weerpagina of luister naar het dagelijkse radioweerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.