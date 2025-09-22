Dinsdag kans op een buitje met later op de dag opklaringen

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen gaat Groningen een verscheidenheid aan weersverschijnselen zien: van zonneschijn naar regen en van een droge lucht naar een krachtige wind. Volgens OOG-weerman ligt de temperatuur de komende dagen rond de 18 graden.

“Dinsdag is het wisselend bewolkt en valt er in de ochtend mogelijk een buitje. Gaandeweg de middag klaart het meer en meer op. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 3.

Woensdag draait de wind naar het oosten tot noordoosten, windkracht 3 tot 4 en voert drogere lucht aan. Er zijn dan ook flinke zonnige perioden en het blijft droog bij 17 of 18 graden. In de nacht 8 graden.

Donderdag neemt de naar het oosten draaiende wind nog wat toe en wordt vrij krachtig met windkracht 5. Verder zijn er weer flinke zonnige perioden en blijft het droog bij 17 of 18 graden als maximumtemperatuur.

Voor het weekendweer en de verdere vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister om 8:50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow.