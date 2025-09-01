Dinsdag bewolkt met kans op een buitje, temperatuur schommelt deze week rond de 21 graden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De zonnebrand en de regenjas kunnen allebei van pas komen deze week. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het weer de aankomende dagen nagenoeg gelijk: kans op een druppel en zonneschijn met zo’n 21 graden.

“Dinsdag is het wisselend bewolkt en valt er een verspreide bui of buitje. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. In de nacht koelt het af tot ongeveer 14 graden en zijn er opklaringen.

Woensdag is er veel bewolking. In de ochtend valt er een enkele bui en gaandeweg de dag volgt meer buiige regen. Het wordt met nu en dan zon 20 graden en er waait een forse zuidenwind, windkracht 5.

Donderdag en vrijdag valt er slechts een enkel buitje en wordt het met regelmatig zon 21 tot 22 graden.

Krijgen we tijdens het weekend te maken met een heuse nazomer en flink oplopende temperaturen? Lees het op de weerpagina of luister naar het dagelijkse weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”