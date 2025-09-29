Dinsdag begint met dikke mist, later op de dag opklaringen

Foto: Joris van Tweel

Met een mistige, maar zonnige maandag achter de rug, maakt Groningen zich op voor een rustige en zonnige herfstweek. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het de komende dagen voornamelijk droog en schijnt er flink wat zon. Prima weer voor de kleurrijke boswandeling.

“Dinsdag begint met kans op (dichte) mist. In de loop van de ochtend lost de mist op en maakt plaats voor enkele opklaringen. Het blijft droog en het wordt 18 graden bij een zwakke tot matige oostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht wordt het 5 tot 7 graden.

Woensdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt 15 graden bij een zwakke oostenwind, windkracht 2. In de nacht wordt het 4 graden en is er kans op vorst aan de grond.

Ook donderdag is het rustig, droog en vrij zonnig weer bij een graad of 15.

Voor de verdere vooruitzichten: Kijk op de weerpagina of luister naar het dagelijkse radioweerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow rond de klok van 8:50 uur en in de middag om 14:10 uur.”