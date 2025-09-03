Deelneemster protest-fietstocht door Stad doet aangifte na aanranding

Foto: Paul Blom

Een 20-jarige vrouw heeft aangifte gedaan nadat zij zaterdagavond werd aangerand tijdens de fietstocht in de Groninger binnenstad tegen geweld op vrouwen. Verschillende media melden dat de vrouw onverwachts werd gekust door een onbekende man.

De vrouw fietste mee in de stoet door de binnenstad toen ze in de Folkingestraat een groep mannen passeerde. Een van hen pakte haar vast, drukte zich tegen haar aan en probeerde haar te zoenen. Ze wist zich los te rukken en weg te fietsen.

Volgens het slachtoffer was de dader een man van rond de 40 à 50 jaar, met zwart haar, een snor, dikke wenkbrauwen en een getinte huid. Volgens de vrouw waren omstanders vooral overrompeld door het incident en greep niemand in.

De organisatie Dolle Mina’s Groningen kreeg na een oproep nog zeven meldingen van andere incidenten. Het ging onder meer om seksistische opmerkingen, ongewenst aanraken en opmerkingen.

Ook bij soortgelijke fietstochten in andere steden deden zich problemen voor. In Eindhoven werd de route aangepast nadat de stoet werd geblokkeerd. In Utrecht werd een driewieler vernield. In Maastricht meldden vrouwen dat ze in hun billen werden geknepen, bespuugd, uitgescholden en bedreigd. Daarover wordt eveneens aangifte overwogen.