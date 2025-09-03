Deel van Feringa Building nog altijd niet in gebruik

Feringa Building Zernike - Foto Andor Heij

Een deel van het Feringa Building kan na de brand van 4 augustus nog altijd niet gebruikt worden. Dat meldt de Ukrant.

De brand ontstond die dag tijdens een scheikundig experiment in een zuurkast op de vierde verdieping. Dankzij de sprinklerinstallatie en de snelle reactie van de medewerkers en chemicaliën werd de brand snel geblust, maar de schade was groot.

Door de waterschade moesten naast het lab ook verschillende kantoren dicht; ook op de lagere verdiepingen. Bovendien moesten veel chemicaliën weggegooid worden omdat ze in aanraking kwamen met zuurstof of met water. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer het lab weer volledig gebruikt kan worden.