Gemeente onderzoekt plannen voor nieuwbouw zwembad Scharlakenhof

Foto: Joris van Tweel. Zwembad Scharlakenhof, Haren.

Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat het zwembad Scharlakenhof aan groot onderhoud toe is om toekomstbestendig te blijven. De gemeente wil verkennen hoe ze een een zwemvoorziening in Haren kan blijven behouden.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er verschillende scenario’s uitgewerkt: renovatie, nieuwbouw of geen extra investeringen. Vanwege de staat van het pand en het benodigde onderhoud is nieuwbouw de beste optie voor het zwembad. ”Nieuwbouw biedt de flexibiliteit om beter aan te sluiten op toekomstige behoeften, evenals mogelijkheden voor verduurzaming en daarmee lagere exploitatielasten”.

Het zwembad wordt gerund door de Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof (SEZS). Elf jaar lang zetten vrijwilligers zich in om het zwembad draaiende te houden. In het radioprogramma Haren Doet vertelt Piter Bakker dat dit goed gaat. Hun streven was om dit voor tien jaar te faciliteren en daar zijn ze nu overheen. Het is dus belangrijk om naar de toekomst te kijken. In ieder geval is het zeker dat het zwembad blijft, maar in welke vorm dat is nog afwachten. Over vijf tot zeven jaar verwachten ze dat het huidige Scharlakenhof nog blijft bestaan.

De samenwerking met de gemeente verloopt goed. Wel is het een complex verhaal, dus de stichting staat ervoor open om een stap terug te doen als er wel nieuwbouw komt van het zwembad. Een nieuw zwembad brengt veel risico’s met zich mee, bij te weinig bezoekers kan de gemeente de geldkraan dichtdraaien. Er zitten dus veel randvoorwaarden aan. Volgens Piter Bakker maakt het de stichting daarom niet zo veel uit wie de verantwoordelijkheid gaat dragen. De gemeente en stichting trekken gezamenlijk in dit proces op om de plannen zo goed mogelijk vorm te geven.

Eerder kreeg het Scharlakenhof een bijdrage van de gemeente van 500.000 euro. Volgens de gemeente is dit niet weggegooid geld. Een eventuele nieuwbouw kost tijd. Het geld wordt gebruikt voor het noodzakelijk onderhoud, zodat het zwembad veilig open kan blijven in de tussentijd. Op dit moment worden de onderhoudswerkzaamheden aan het huidige Scharlakenhof aanbesteed en zo snel mogelijk uitgevoerd. ”De beschikbaarheid van aannemers kan daarbij een uitdaging vormen. Tegelijkertijd wordt op dit moment gestart met de verkenning van nieuwbouw”. Piter Bakker bevestigt dat er wel plannen op de plank liggen voor de aanpak van het noodzakelijk onderhoud. En dit is ook nodig om sowieso nog vijf jaar vooruit te kunnen. ”De elektriciteitsinstallatie moet worden verbeterd, die komt uit de jaren tachtig.”

Het definitieve besluit over de toekomst van het Scharlakenhof is nog niet genomen. Eerst worden alle scenario’s en koppelkansen door de gemeente in kaart gebracht. Op basis van deze verkenning wordt een besluit genomen. Het is nog niet bekend wanneer dat is. Volgens Piter Bakker is het nog niet bekend of de sporthal naast het zwembad hier ook onderdeel van is. Wel kan hij zich voorstellen dat de gemeente iets daarmee wil.

Tijdens het onderzoek en bij de uitvoering van het onderhoud is er nauw contact met SEZS. De Zwembadspecialisten van Sport050 ondersteunen de stichting met raad en daad.