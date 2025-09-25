De drie finalisten voor de Groninger Ondernemingsprijs 2025 zijn bekend

Foto: Stichting Groninger Ondernemingsprijs

NVO Transport, PolyVation en Zwartwoud zijn de drie finalisten voor de Groninger Ondernemingsprijs. In het Noorderpoort College aan de Muntinglaan werd dit donderdagavond bekendgemaakt.



Aan het begin van de avond waren er nog tien genomineerde bedrijven die kans maakten op de prijs. Elk bedrijf moest een pitch van drie minuten geven. In deze pitch moesten de bedrijven een vakjury overtuigen waarom juist hun bedrijf de prijs dit jaar verdiende. “In feite zijn alle tien de genomineerden winnaars. Stuk voor stuk trots op ons eigen Groningen. Ik hoorde in verschillende presentaties de bewuste keuze om niet naar de Randstad te verhuizen, maar hier te blijven”, aldus jurylid Agnes Mulder.

Op 27 november vindt de finale plaats in Martiniplaza. Dan wordt bekend welke van de drie finalisten de opvolger wordt van Royal Bodewes, de winnaar van de Groninger Ondernemingsprijs in 2024.