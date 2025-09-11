Davis Cup-tennis dit weekend in Martiniplaza: Nederland tegen Argentinië

nieuws
Groningen staat dit weekend in het teken van tennis. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 september speelt TeamNL in Martiniplaza de Davis Cup kwalificaties tegen Argentinië.
De inzet is groot: een plek in de Davis Cup Finals in Bologna later dit jaar. Het toernooi is beide dagen volledig uitverkocht. Donderdag vond de officiële loting plaats, waarbij duidelijk werd welke spelers tegenover elkaar staan.
Speelschema:
Vrijdag:
- Jesper de Jong – Tomas Etcheverry
- Botic van de Zandschulp – Francisco Cerundolo
Zaterdag:
- Dubbel: Sander Arends & Sem Verbeek – Horacio Zeballos & Andres Moltini
- Jesper de Jong – Francisco Cerundolo
- Botic van de Zandschulp – Tomas Etcheverry
De sfeer belooft uitbundig te worden in Martiniplaza, waar duizenden tennisfans zich verzamelen om TeamNL naar een overwinning te schreeuwen.