“Dat de verlichting van de Martinitoren weer gaat branden, daar zijn wij heel content mee”

Eem impressie van de Martinitoren in haar nieuwe verlichting (via Gemeente Groningen)

Schriftelijke vragen, mondelinge vragen en discussies in de raad. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen zette de afgelopen jaren alles in het werk om de Martinitoren weer in het licht te krijgen. Afgelopen week maakte wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer bekend dat de verlichting op 13 oktober ontstoken wordt.

“Mijn eerste reactie was ‘eindelijk’,” vertelt Yaneth Menger van de Stadspartij. “We zijn hier heel content mee. Het heeft lang geduurd. Maar gelukkig kunnen we straks, als het donker is, de toren weer zien staan en krijgt de stad en de gemeente wat het verdient: d’ Olle Grieze weer verlicht. We denken ook dat 13 oktober een mooi moment is. Het wordt ’s avonds weer vroeger donker, dit is de perfecte timing. Als partij hebben we hier de afgelopen jaren verschillende keren aandacht voor gevraagd. Onlangs hebben we nog overwogen om de discussie opnieuw aan te zwengelen, maar dat hoefde nu niet.”

De verlichting bij de Martinitoren werd in de herfst van 2022 uitgeschakeld. Het voornaamste doel was toen om energie te besparen. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne schoten de energieprijzen omhoog. Sindsdien is de verlichting niet meer aan geweest, omdat naderhand duidelijk werd dat er problemen waren met de lampen, waarvan ook werd gevonden dat die niet meer van deze tijd waren. De nieuwe verlichting bestaat uit energiezuinige led-verlichting. Het licht zal straks een uniek verloop hebben: van warm aan de voet, tot koeler aan de top. De verlichting is ook zo aangebracht dat architectonische details beter zichtbaar zullen worden.

Menger: “Op dit moment kunnen we terugkijken en zeggen dat het wel heel lang geduurd heeft. Daar kies ik nu niet voor. Wat mij betreft zetten we er een streep onder en kijken we als partij uit naar 13 oktober. Dat de verlichting duurzaam is, dat vinden we een pluspunt. En wat we ook heel fijn vinden is dat een Gronings bedrijf gevraagd is om de werkzaamheden uit te voeren. Hiertoe hadden we via moties ook verzocht om binnen de eigen gemeentegrenzen een bedrijf te zoeken. Bij zulke situaties wordt er vaak gekeken naar bedrijven in de Randstad.”

Hoe de fractie het op 13 oktober gaat vieren, daar is Menger duidelijk over: “We hebben op die avond fractievergadering op het Stadhuis. We zullen dan absoluut even de Grote Markt oplopen om bij het moment aanwezig te zijn. Misschien kunnen we ook wel een mooie foto van onze fractie maken, die we kunnen gebruiken voor de kerstkaart die we in december naar relaties sturen. Dus ja, dat wordt zeker een feestje.”

Verslaggever Jaron Bergsma sprak vorig jaar met Menger op een moment dat nog onduidelijk was wanneer de verlichting weer zou gaan branden: