Dapper FC Groningen lijdt nipte nederlaag tegen koploper

FC Groningen leed zondagmiddag een nipte nederlaag tegen koploper Feyenoord (0-1). Na drie overwinningen op rij kwam daarmee een mooie zegereeks ten einde.

FC Groningen begon herkenbaar aan de wedstrijd door hoog druk te zetten en veel energie in de duels te leggen. In de beginfase hielden beide ploegen elkaar in evenwicht en kwamen amper tot mogelijkheden om de score te openen. Na een kwartier spelen hield doelman Etienne Vaessen zijn ploeg op de been door zijn doel uitstekend te verkleinen bij een inzet van Feyenoord-aanvaller Leo Sauer. Kort voor rust was Vaessen opnieuw belangrijk met twee reddingen op onder andere een lage inzet van spits Ayase Ueda.

Aan de andere kant van het veld kreeg FC ook enkele mogelijkheden om het enthousiaste publiek in de Euroborg te laten juichen. Uitblinker David van der Werff kreeg tot twee keer toe een schietkans, maar zijn pogingen hadden te weinig kracht om het Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter lastig te maken. Een lage corner van Van der Werff werd door aanvoerder Stije Resink in een mêlee van spelers geschoten en trof geen doel. De mooiste aanval van de eerste helft kwam toen Groningen na een uitworp van Vaessen vliegensvlug aan de overkant was. Van der Werff vond Tika de Jonge met een heerlijk balletje, maar het schot van de middenvelder ging naast.

Tweede helft

Ook in de tweede helft kwam de mooiste aanval van Groninger zijde. Een heerlijke combinatie met hakballetjes van Jorg Schreuders en Younes Taha eindigde met een schot recht op Wellenreuter. Op dat moment had Ueda de bezoekers al op voorsprong gekopt. Vijf minuten na rust ging het mis voor Groningen toen linksback Jordan Bos van Feyenoord een voorzet kon geven en de Japanse spits in stelling bracht. Het was de eerste tegentreffer voor de FC sinds de uitwedstrijd bij PSV eind augustus (4-2).

In de slotfase ging de ploeg van trainer Dick Lukkien op zoek naar de gelijkmaker. Gesteund door het publiek legde FC wederom veel energie in de wedstrijd, maar het kreeg uiteindelijk niet het punt waar het gezien het wedstrijdbeeld recht op had. In de slotseconden kreeg invaller Tygo Land nog een tweede gele kaart van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Feyenoord blijft de koploper in de Eredivisie met 19 punten uit zeven wedstrijden. Groningen zakt naar de zesde plaats en blijft op 12 punten staan.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente (3’ Tyrique Mercera, 83’ Rui Mendes), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; David van der Werff (69’ Mats Seuntjens), Tika de Jonge (69’ Mark Hoekstra), Stije Resink, Jorg Schreuders (69’ Tygo Land); Younes Taha, Thom van Bergen

Opstelling Feyenoord: Timon Wellenreuter; Givairo Read (67’ Bart Nieuwkoop), Tsuyoshi Watanabe, Malcolm Jeng (46’ Gijs Smal), Jordan Bos; Oussama Targhalline, Luciano Valente (90’ Inbeom Hwang), Quinten Timber; Anis Hadj-Moussa, Ayase Ueda (76’ Cyle Larin), Leo Sauer (76’ Aymen Sliti)