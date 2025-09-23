D66, VVD en Partij voor het Noorden pleiten voor onderzoek naar nieuwe popzaal bij Oosterpoort

Foto via Gemeente Groningen

Drie politieke partijen in de gemeente, D66, VVD en Partij voor het Noorden, roepen op tot een nieuw onderzoek naar de bouw van een grote popzaal bij de bestaande Oosterpoort. De partijen willen niet dat er functiescheiding ontstaat door een aparte zaal in het stationsgebied te bouwen en pleiten voor één integraal muziek- en cultuurcentrum op de huidige locatie.

De discussie over de toekomst van De Oosterpoort duurt al jaren. Het huidige cultuur- en muziekcentrum is verouderd, en lange tijd leek een nieuw, allesomvattend centrum aan de zuidkant van het Hoofdstation de meest waarschijnlijke optie. Dit plan werd echter afgelopen voorjaar door het college van burgemeester en wethouders afgeblazen. Het huidige voorstel is om de Oosterpoort te renoveren en een nieuwe popzaal te bouwen in het stationsgebied.

“Plannen waar negen jaar aan gewerkt is, worden daarmee definitief afgeblazen”, zo stellen de drie fracties. “Door de Oosterpoort te renoveren en door een aparte popzaal te gaan bouwen ga je over tot functiescheiding. Maar naar deze variant, die nooit eerder op tafel heeft gelegen, is nooit onderzoek gedaan.” De fracties waarschuwen dat het splitsen van de functies door een losse popzaal te bouwen, een negatieve invloed kan hebben op de toekomst van het Noord Nederlands Orkest (NNO) en evenementen zoals Eurosonic/Noorderslag. De partijen benadrukken dat experts uit de cultuursector een integraal muziekcentrum aan de rand van de binnenstad de grootste economische en maatschappelijke waarde toekennen. “Door één integraal centrum te bouwen kun je alle muziekgenres, pop, klassiek, educatie en kleinere optredens onder één dak brengen. Hierdoor ontstaat er ook een divers cultureel en educatief aanbod.”

De kansen liggen hiervoor volgens de partijen bij de huidige locatie. “Bij de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van De Oosterpoort kun je belendende gemeentelijke en andere panden betrekken. Ook is er openbare ruimte aanwezig die een invulling zou kunnen krijgen.” D66, VVD en Partij voor het Noorden pleiten voor het uitwerken van twee varianten. De eerste is een integraal muziek- en cultuurcentrum op een grotere kavel dan de huidige Oosterpoort. De tweede variant is het splitsingsplan met een aparte popzaal in het stationsgebied. De partijen willen dat de resultaten van dit onderzoek uiterlijk eind dit jaar op tafel liggen.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen heeft eerder al aangegeven dat de ontwikkeling van het stationsgebied vertraging oploopt als de locatie van De Oosterpoort in beeld komt voor de Grote Popzaal. Het voorstel van de drie fracties zal woensdag besproken worden in de gemeenteraad.