Cultureel centrum Het Paleis opent 21 september haar deuren

Foto: AbvanG - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115484163

Kunstliefhebbers kunnen zondag 21 september de ateliers in Het Paleis aan het Boterdiep bezoeken.

De gevestigde kunstenaars exposeren met verschillende kunstvormen: schilderijen, installaties, muziek, dans en een kinderatelier.

Het Paleis

Het Paleis is in 2009 gestart als cultureel woon- en werkcomplex. Het is gelegen in een monumentaal pand aan het Boterdiep, waar vroeger een scheikundig laboratorium van de RUG zat.

Nu huisvest het gebouw startersateliers, koopateliers, appartementen, flexplekken, bedrijfsruimtes voor de creatieve industrie, zalen, een hotel en een brasserie.

Programma

Benieuwd wat je kunt verwachten van de Open Dag? OOG TV maakte vorig jaar een reportage. Kijk de video hier.

Kijk voor het voor het hele programma op de website van Het Paleis.