Crowdfundingsactie voor restauratie Lutherzaal geslaagd: “Heel blij met dit resultaat”

De Lutherzaal voor de restauratie. Foto: ingezonden

De crowdfundingsactie voor de restauratie van de Lutherzaal aan de Haddingestraat is geslaagd. In totaal is 102 procent van het benodigde geldbedrag opgehaald.

“We zijn heel blij met dit resultaat,” laat de Lutherse Kerk weten. “Voor de restauratie hebben we een geldbedrag van 12.500 euro nodig. In totaal hebben ruim 220 gulle gevers een bedrag van 12.775 euro gedoneerd, wat neerkomt op 102 procent van wat we nodig hebben. Met het opgehaalde geld hebben we de antieke vloer in het Lutherzaaltje aan kunnen pakken en hebben we ook duurzame en sfeervolle verlichting aan kunnen brengen.” Nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zo is er ook de wens om nieuwe stof aan te schaffen voor de kussentjes op de originele banken. Inmiddels is de Lutherzaal weer in gebruik. Eind oktober vindt er een minifestival plaats om de ingebruikname te vieren.

De crowdfundingsactie begon afgelopen zomer. Bij de actie konden er verschillende bedragen gedoneerd worden, waartegenover een tegenprestatie stond: wie 75 euro of meer zou doneren, zou bijvoorbeeld een kaartje krijgen voor het concert van de wereldberoemde tenor Marco Beasley. Ook kon er kans worden gemaakt op een privé rondleiding met een muzikale verrassing in de Lutherse kerk. Wie 50 euro of meer zou doneren, mag aanschuiven bij een lezing van Susanne Freytag van de Lutherse gemeente over Ds. Schade van Westrum, de predikant die het Lutherzaaltje heeft gerealiseerd. Over de tegenprestaties: “Binnenkort beginnen we met de uitvoering ervan. We houden jullie hierover op de hoogte.”

Lutherzaal

De Lutherzaal werd in 1925 gebouwd in opdracht van de Vrijzinnig Lutherse Vereniging als verenigingslokaal. Het bevindt zich schuin achter de Lutherse Kerk en is daarmee verbonden via een portaal. Het gebouw is ontworpen door de Groninger architecten Kazemier & Tonkens, die zich lieten inspireren door de Amsterdamse School.

Het interieur van de zaal bestaat uit parabolische bogen en strakke glas-in-loodramen in Art Deco-stijl. Sinds 1994 is het gebouw een Rijksmonument, vooral omdat het interieur uniek en gaaf bewaard is gebleven. De Lutherzaal is de laatste decennia veelvuldig gebruikt voor onder andere muziekrepetities, uitvoeringen, danslessen, vergaderingen, yoga, congressen en diners. Het gebouw vervult een belangrijke rol in de samenleving.

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over de Lutherzaal: