CDA bezorgd over wegvallen inkomsten oud papier voor verenigingen

Foto: Wikimedia Commons

Veel verenigingen en kerken verdienden jarenlang geld met het inzamelen van oud papier. Maar dat wordt steeds moeilijker, constateert het CDA in de gemeenteraad. Een tekort aan vrijwilligers en strenge veiligheidseisen zijn daar de oorzaak van, aldus de raadsfractie.

In Groningen kiezen gemeenten er daarom steeds vaker voor om het papier zelf op te halen, stelt CDA-fractie in vragen aan het gemeentebestuur. Dat gebeurt ook landelijk steeds meer, onder andere vanwege strengere veiligheidseisen.

Volgens het CDA betekent dit dat verenigingen en kerken een belangrijke bron van inkomsten kwijtraken. CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan denkt daarom na over oplossingen voor het probleem, waaronder vergoedingen voor deelname van verenigingen aan gemeentelijk opruimacties tegen zwerfafval of een tijdelijke financiële overbrugging.