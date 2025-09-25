CBS: Corporaties bouwen nog steeds te weinig huizen

Impressie nieuwbouw Asingastraat via De Huismeesters.

Woningbouwcorporaties bouwen nog altijd te weinig huizen om de wooncrisis op te lossen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In de gemeente Groningen is slechts 13 procent van de nieuwbouwwoningen in eigendom van woningcorporaties. Landelijk ligt het percentage op 29.

Volgens de Woonbond is er meer politieke daadkracht nodig is en moet de overheid fors investeren in de sociale huursector. Corporaties bouwden in de eerste helft van dit jaar iets meer dan 9.100 woningen. Dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar nog steeds te weinig om de met het kabinet afgesproken 30.000 woningen per jaar te halen. Bovendien zal het aandeel sociale huur in de woningmarkt afnemen.

Dit komt omdat grofweg de helft van de nieuwbouw van sociale huur, vervangende nieuwbouw is. Doordat corporaties ook slopen, verkopen en liberaliseren neemt de corporatiesector maar mondjesmaat toe door nieuwbouw. Dit terwijl er een schreeuwend tekort is aan betaalbare huurwoningen.

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: ‘Een komend kabinet moet meer investeren in de nieuwbouw van sociale huurwoningen én hogere bouwambities stellen om te zorgen dat het aandeel sociale huurwoningen niet verder afneemt.’

In de jaren zeventig en tachtig investeerde de overheid fors in de nieuwbouw van sociale huur. Corporaties kregen hier subsidie voor. Het marktaandeel sociale huur groeide toen naar ruim 40 procent. Inmiddels is dat nog maar 28 procent en dreigt het nog verder af te nemen.

De politieke ambitie ligt te laag. In een wet die nog door de Eerste Kamer moet stuurt minister Keijzer aan op minimaal 30 procent sociale huur in de nieuwbouw. Volgens de Woonbond is dat onvoldoende, omdat ongeveer de helft van de nieuwbouw van sociale huur vervangende nieuwbouw is. Het aandeel sociale huur zal zo verder afnemen.