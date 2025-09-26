Canadese bevrijder nam drie beelden mee uit Stad, dochter brengt ze na 80 jaar terug

Foto: Rieks Oijnhausen

Tachtig jaar geleden nam de Canadese soldaat D.C. Webber, tijdens de bevrijding van Groningen, drie bronzen beelden mee naar zijn thuisland. Vrijdag keerden ze, dankzij dochter Brooke, terug naar Stad en werden ze overhandigd aan het Museum aan de A.

Dochter Brooke Webber bracht de beeldjes zelf mee naar Groningen. In een oude Willy’s jeep haalde Joël Stoppels van Battlefield Tours haar op. Bastiaan Steffens nam de beelden namens het Museum aan de A in ontvangst, in het bijzijn van museumdirecteur Nicolette Bartelink en loco-burgemeester Mirjam Wijnja.

Oorlogsbuit uit Groningen

De beelden kwamen tachtig jaar geleden in Canada terecht, toen de Canadese bevrijder D.C. Webber ze in zijn plunjebaal meenam. Of de beelden ook daadwerkelijk uit Groningen komen, is niet geheel duidelijk.

Voor zijn inzet in Noordwest-Europa was Webber gelegerd in Engeland en Schotland, waarna hij onder meer actief rond Bad Zwischenahn en Oldenburg was voordat ze in Groningen terechtkwamen.

‘Beelden horen niet in Canada’

Na de oorlog stonden de beelden in het huis van Webber, waar ook dochter Brooke ze dagelijks zag. Na het overlijden van haar vader vond Brooke het geen pas om de beelden in Canada te houden.

“Deze beelden zijn naar Vancouver gegaan, maar ze horen daar niet,” zegt Brooke Webber. “Voor mij betekende het dat ze terug moesten naar huis. Ze waren niet van mijn vader en ook niet van mij. Hoe langer ik ze had, hoe meer ik dacht aan de familie die ze ooit heeft afgestaan.”

Joël Stoppels (l) en Brooke Webber (r) – Foto: Rieks Oijnhausen

Zoektocht naar eigenaar gaat door

Webber wist dat haar vader in Groningen had gevochten en zocht contact met Stoppels. Sindsdien wordt er gezocht naar de rechtmatige eigenaar, maar tot nu toe tevergeefs. Stoppels vertelt:

“We zijn dus op zoek naar mensen die een vermoeden hebben waar deze drie bronzen beelden oorspronkelijk vandaan komen. Mist iemand ze of is er in de familie sprake van zo’n verhaal?”

Beelden in Groninger Musea

De drie beelden worden binnenkort tijdelijk tentoongesteld in het Groninger Museum. Als het Museum aan de A in 2027 klaar is met een verbouwing, krijgen de beelden daar een permanente plek.

Dochter Webber is blij dat de beelden weer in de stad zijn waar ze vandaan komen: “Ze weer thuisbrengen betekent alles. Ik kan het rechtzetten. En zoals een goede Canadese meid zou zeggen: het spijt me echt. Het betekent veel om ze weer terug te brengen.”