Paal met camera’s voor venstertijden en milieuzone omgezaagd, ‘verbolgen’ gemeente doet aangifte

Foto: 112 Groningen

Bij de Herebrug is een paal omgezaagd met camera’s die kentekens scannen rond de handhaving van de venstertijden en de milieuzone van de Groningse binnenstad.

Een voorbijgaande fotograaf merkte de verdwenen paal maandagmiddag op. Of er andere camera’s beschadigd zijn, is niet bekend. Maar eenzelfde paal aan de overzijde van de Herebrug staat nog overeind. Ook hoelang de paal al kapot is is onduidelijk. Maar het lijkt erop dat de paal in het afgelopen weekend is omgezaagd.

Vanuit het Stadhuis wordt woedend gereageerd op de actie, vertelt een woordvoerder: “We zijn verbolgen door deze actie. Uiteraard doen we aangifte.”

De gemeente bevestigt dat de paal met camera’s zowel de venstertijden als de milieuzone in de binnenstad handhaaft. Een wijzende vinger richting een verbolgen winkelier of leverancier lijkt logisch, maar dat vindt de gemeente te vroeg: “De aard en achtergrond van deze actie zijn ons nog niet bekend. Maar we gaan de situatie zo snel mogelijk herstellen.”

Milieuzone en venstertijden

De camera’s aan de paal controleren op twee verboden in de binnenstad: de venstertijden en de zero-emissiezone.

Sinds 1 februari 2023 mogen bedrijfsauto’s en vrachtwagens de binnenstad alleen tussen 05.00 en 12.00 uur inrijden. Sinds maart van dit jaar (met een opvallende ‘pauze’ tot half april) worden overtreders van deze venstertijden daadwerkelijk beboet.

In april werd ook de zero-emissiezone (oftewel de ‘milieuzone’) in de Groninger binnenstad van kracht. Die wordt tussen nu en 2030 gefaseerd ingevoerd. Nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, moeten volledig emissievrij zijn. Voor bepaalde bestaande voertuigen geldt nog een overgangsregeling tot uiterlijk 2030.