Burgeragendering roept gemeente en bedrijven op tot boycot Israëlische producten

De verwoestingen in Gaza. Foto: Jaber Jehad Badwan - Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159486769

De gemeente Groningen en lokale bedrijven moeten stoppen met het kopen van producten uit Israël en de bezette gebieden. Daartoe roept een burgeragendering op, die onlangs zestig handtekeningen heeft opgehaald.

“De gemeenteraad van Groningen kent de mogelijkheid van een burgeragendering,” vertelt initiatiefnemer Wim Koks. “Bij het verzamelen van minimaal zestig handtekeningen kun je een onderwerp op de lijst van de agendacommissie zetten, die vervolgens besluit of het wel of niet door de gemeenteraad behandeld gaat worden. De zestig handtekeningen hebben we inmiddels binnen. Hoe groot de kans is dat het ook daadwerkelijk behandeld gaat worden? Ik denk dat ze hier niet onderuit kunnen. Dat zegt mijn gevoel.”

Koks noemt het een belangrijk onderwerp: “Wat mij mateloos stoort, is het permanente verwijt dat mensen of instellingen antisemitisch zijn als ze zich tegen de Israëlische politiek roeren. Zelf ben ik zeer begaan met de slachtoffers van de Holocaust. Als raadslid heb ik mij er indertijd erg voor ingezet om het Joods monument aan de Verlengde Hereweg te renoveren. Zulk soort aantijgingen werp ik verre van mij.” Koks stoort zich ook aan de houding van het Westen. “Als je de situatie vergelijkt met Oekraïne, dan krijgt dit land van het Westen alle steun. Israël, dat ondertussen een genocide pleegt, blijft door een meerderheid van de westerse landen gesteund, terwijl het Palestijnse volk op een vreselijke manier wordt geslachtofferd.”

Oproep tot boycot

In de afgelopen week is het Israëlische leger Gaza-stad binnengetrokken. “De vernietiging van het leefgebied van de Gazanen wordt in verhevigde mate voortgezet en in het oosten wordt door middel van geweld de illegale bezetting van de Westelijke Jordaanoever verder uitgebreid. Daarom is het noodzakelijk de druk op de regering Netanyahu op te voeren, vooral wanneer onze eigen regering niets doet. Ik vind dat een humanitaire en volkenrechtelijke plicht. Een van die mogelijke daden is het verbreken van alle banden, vooral de economische, met Israël en kolonisten in de illegaal bezette gebieden. Simpele maatregelen waarmee gewone burgers, bedrijven en instellingen blijk kunnen geven van hun solidariteit met het Palestijnse volk. Daarnaast treft een economische boycot de Israëlische regering in de portemonnee, en welk land is daar nou niet gevoelig voor?”

Koks weet niet of de gemeente zelf ook zakelijke contacten en contracten heeft met Israëlische bedrijven: “In de gemeente zullen er vast bedrijven zijn die dit wel hebben. De Rijksuniversiteit Groningen bijvoorbeeld.” Afgelopen zomer riepen medewerkers het college van bestuur van de universiteit nog op om banden met Israëlische universiteiten te verbreken. De brief, waarin deze oproep stond, werd door ruim tweehonderd medewerkers ondertekend. Koks: “Er is ook nog een andere link. Jabalya in de Gazastrook is al jarenlang een soort zusterstad van Groningen. Met financiële hulp van Groningen is daar indertijd een jongerencentrum gerealiseerd.” Eerder dit jaar liet de stichting Groningen-Jabalya weten dat het centrum zwaarbeschadigd is geraakt en ook een tijdlang is gebruikt als uitvalsbasis door Israëlische troepen. Hoe het er op dit moment voor staat, is onbekend.

Palestijnse slachtoffers moeten in ziekenhuizen behandeld kunnen worden

Heel concreet wil Koks dat de gemeente banden verbreekt met bedrijven die Israëlische terreur mede mogelijk hebben gemaakt. Ook moet de gemeente met lokale bedrijven in gesprek om ze te vragen te stoppen met het leveren van spullen aan Israël of de bezette gebieden. Ziekenhuizen moeten volgens hem worden aangemoedigd om Palestijnse slachtoffers op te nemen voor medische behandeling. Voorts willen de initiatiefnemers een gesprek met de Joodse gemeenschap, waarin wordt uitgelegd dat de maatregelen geen enkele antisemitische overweging hebben. Daarnaast lijkt het hen slim om met andere gemeenteraden en provincies te spreken over het instellen van een vergelijkbare boycot.

De agendacommissie van de gemeente buigt zich naar verwachting volgende week of de daaropvolgende week over het onderwerp.