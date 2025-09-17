Burgemeester: “Trots hoe rode lijn-demonstratie is verlopen, roepen van leuzen is onvoldoende om demo te verbieden”

Foto: Annelies van Santen

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) is trots op de manier waarop de pro-Palestina-demonstratie van afgelopen zondag is verlopen. Dat er bij deze demonstratie ook leuzen zijn geroepen waar Joodse inwoners aanstoot aan hebben genomen, wordt gezien als kleine incidenten die te gering zijn om een demonstratie om die reden te verbieden.

De fractie van de PVV had naar aanleiding van verschillende pro-Palestina-demonstraties die de afgelopen tijd in de binnenstad en bij het Hoofdstation hebben plaatsgevonden vragen gesteld. Kelly Blauw: “Het gaat om antisemitische, haatzaaiende en tot geweld verheerlijkende opmerkingen die bij deze demonstraties geuit zijn. Het is in strijd met het antisemitismebeleid dat we in onze gemeente hebben. Het is ook iets waar inwoners aanstoot aan nemen. In onze mailbox stromen de afgelopen dagen veel berichten binnen met voorbeelden van Joodse inwoners die uitgescholden en angstig zijn, en er zijn ook bedreigingen geuit. Zo is er een specifiek geval waarbij een hakenkruis is aangebracht op een woning waar Joodse inwoners wonen. De Joodse gemeenschap voelt zich niet veilig. Wij willen van het college weten hoe zij hierin staat en of ertegen kan worden opgetreden.”

Justine Jones van GroenLinks begrijpt niet goed waarom de PVV met deze vragen komt. Jones: “Ik vraag mij af of mevrouw Blauw zich kan voorstellen dat er bij inwoners in onze gemeente oprechte zorgen zijn naar aanleiding van de schrijnende situatie die in Gaza is ontstaan. Daarbij kun je spreken van genocide. Dat is niet alleen wat ik vind, maar het wordt ook door genocide-geleerden en de VN gezegd. Onze inwoners maken zich oprecht zorgen om de verschrikkingen en daarbij wordt er gebruikgemaakt van een democratisch grondrecht.”

“Mensen voelen zich bedreigd, voor hen kom ik op”

Blauw geeft aan dat het daar niet om draait: “Ik kom niet aan het demonstratierecht. Ik zit hier als volksvertegenwoordiger. Ik ontvang berichten en signalen dat de Joodse gemeenschap zich door deze protesten bedreigd voelt. Voor deze mensen kom ik op.” Jones: “Mijn partij maakt zich altijd zorgen als personen zich onveilig voelen. Nog niet zo lang geleden heb ik samen met de collega’s van het CDA een motie ingediend waarbij antisemitisme tegengegaan gaat worden. Bij deze demonstratie van zondag is de wet gevolgd. In ons land mag gedemonstreerd worden. In uw vragen schrijft u dat er weinig politie aanwezig was. Maar is dat niet juist een teken dat het door de politie is ingeschat? Dat ze in de voorbereidingen hebben geconstateerd dat het een veilige demonstratie zou zijn? Er is een afweging gemaakt; vertrouwt de PVV niet op deze deskundigheid?”

“Ik ervaar de demonstraties als erg vreedzaam”

Daar is de fractievoorzitter van de PVV het niet mee eens: “Het zijn nogal wat aannames die u doet, waarbij u ook selectief lijkt te shoppen. Er zijn afgelopen zondag bedreigende en antisemitische boodschappen geuit. Aan welke kant staat u precies? Ik hoor en lees berichten over Joodse mensen die uitgescholden en bedreigd werden.” Hans de Waard van de SP deelt het beeld van Blauw niet: “Ik ben bij een aantal demonstraties geweest. Ik ervaar ze als erg vreedzaam. Ik heb ook geen incidenten waargenomen. Een groot deel van de mensen die aanwezig waren, zijn op leeftijd. Ze zijn bezorgd over wat er gebeurt. En over de politie: is het juist niet prettig dat er minder agenten nodig zijn, zodat zij aanwezig kunnen zijn in de wijken en buurten, en bijvoorbeeld in het gebied de Gele Loper?” Blauw: “Ook u kijkt met een selectief oog. Bij eerdere demonstraties, bijvoorbeeld die van de boeren, was uw partij er als de kippen bij om mensen te veroordelen. Uitingen als ‘From the river to the sea’ zijn antisemitisch. Mensen vinden dat bezwaarlijk.”

De leus werd vorig jaar door een Kamermeerderheid bestempeld als antisemitisch en opruiend. Tegelijkertijd werd de wens ook uitgesproken om de leus strafbaar te stellen. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Als iets in de Tweede Kamer door een meerderheid wordt besloten, dan is er niet direct een wettelijke borging. En wat vindt de PVV eigenlijk erger? Is dat het roepen van deze leuzen of het vermoorden van onschuldige burgers in de Gazastrook?” Blauw herhaalt nogmaals dat ze volksvertegenwoordiger is en dat ze het niet vindt kunnen dat er antisemitische leuzen worden geroepen.

“Er hebben zich een aantal kleine incidenten voorgedaan”

Burgemeester Kamminga vindt het belangrijk dat ze een aantal zaken verduidelijkt: “Er wordt gezegd dat we selectief zouden zijn met de inzet van politie naar gelang het onderwerp. De politie werkt op basis van risico-indicatoren. Rond deze demonstratie werd er geen risico gezien, en dat was dan ook een reden om geen grootschalige politie in te zetten. Maar er was wel politie aanwezig. Als we terugblikken, dan is de juiste inschatting gemaakt. Wel deel ik de observatie van mevrouw Blauw dat zich een aantal kleine incidenten heeft voorgedaan. Maar over de algehele lijn wil ik een compliment geven aan de organisatie. Voor het overgrote deel is deze demonstratie vreedzaam verlopen. Dat er door een kleine groep mensen leuzen zijn geroepen, is onvoldoende grond om een demonstratie te verbieden.” Kamminga verwijst ook naar de aangenomen Kamermotie, waardoor er niet direct een wettelijke grond ligt om daarop te kunnen handhaven.”

Daarnaast steekt de burgemeester de Joodse inwoners een hart onder de riem: “Als gemeentebestuur hebben we ons altijd uitgesproken dat wat er in Gaza gebeurt, verschrikkelijk is. We vinden ook dat ten aanzien van dit onderwerp het kabinet extra stappen moet zetten. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de Joodse gemeenschap. Afgelopen zondag heb ik nauwgezet gevolgd hoe de demonstratie verliep. Als we naar het totale plaatje kijken, dan kunnen we trots zijn hoe het hier gaat. De synagoge kan, zonder beveiliging, open blijven en haar diensten blijven houden. We hebben er extra aandacht voor, maar we vinden het ook belangrijk dat de situatie in Gaza niet leidt tot een onveilige situatie hier in de gemeente voor inwoners.”

Blauw laat weten dat de voorbeelden, en beelden, die zij heeft ontvangen van incidenten, zij zal delen met de burgemeester.