Burgemeester noemt intimidatie bij vrouwenprotest ‘ontoelaatbaar’; Groningen gaat zich hard inzetten

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Dat vrouwen zijn lastiggevallen tijdens de demonstratie ‘Wij eisen de nacht op’ is onacceptabel. Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) zegt zich er hard voor te gaan inzetten om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Dat laat de burgemeester weten naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie. Rozemarijn Gierkink: “Mijn fractie, maar ook die van GroenLinks, Student & Stad, Partij voor het Noorden en waarschijnlijk ook andere fracties, steunen de acties van ‘Wij eisen de nacht op’. Het is pijnlijk duidelijk geworden hoe groot de strijd voor veiligheid nog altijd moet zijn. Dat vrouwen zelfs tijdens een protest voor hun eigen veiligheid nog steeds worden lastiggevallen en geïntimideerd, is bizar. En het laat zien dat het een diepgeworteld probleem is. Wij moeten allemaal, elke dag, elke nacht, op straat en thuis onvoorwaardelijk veilig kunnen zijn. Want het gaat natuurlijk niet alleen over het lastigvallen tijdens protesten of de verschrikkelijke aanleiding voor deze protesten, maar over de decennia waarin vrouwen als tweederangsburgers worden behandeld. En juist daarom vragen wij hoe deze demonstraties nog beter gefaciliteerd kunnen worden, hoe wij ze kunnen ondersteunen en hoe we als gemeente kunnen bijdragen aan deze gedragsverandering.”

De woorden van Gierkink krijgen steun van D66. Maria Martinez Doubiani: “Ook mijn partij is er wel klaar mee dat wij vrouwen elke keer achterom moeten kijken als we ’s avonds alleen op straat lopen of onze routes moeten wijzigen om thuis te kunnen komen. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op de vragen van de PvdA-fractie. Daarnaast wil ik aangeven dat mijn fractie al een tijdje bezig is met een initiatiefvoorstel waarin we aandacht willen vragen voor meer vrouwvriendelijke ruimtes. Ik hoop dat veel partijen daarin met ons willen samenwerken.”

Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Wij vinden het een jarenlange onbestaanbare situatie. Dat we een sisverbod op moeten leggen (…) ze zeiden weleens, ouders voed uw zonen op. Maar klaarblijkelijk is het daar te laat voor. Maar wat mij wel puzzelt, en die vraag stel ik aan de indieners, is wat we in deze gemeente nog meer zouden kunnen doen.” Gierkink: “Als ik het wist, dan hadden we het al gedaan. Er zal altijd gekeken moeten worden hoe de veiligheid gegarandeerd kan worden. Maar dat we bij dit soort protesten nog meer zouden moeten kijken, blijkbaar lokt dit bij bepaalde typen figuren iets uit, hoe kunnen we als gemeente nog meer voor die veiligheid zorgen?”

Burgemeester Kamminga is duidelijk: “Als gemeente willen wij demonstraties altijd faciliteren, en dat ze zo veilig mogelijk plaats kunnen vinden. In dit geval, dat je het bij zo’n demonstratie voor dit doel presteert om vrouwen lastig te vallen, dan heb je het echt niet begrepen. Wij gaan als gemeente kijken wat we hiervan kunnen leren. Voor ons als gemeente is het belangrijk dat demonstraties worden aangemeld. Dan kunnen we aan de voorkant meedenken over hoe we zoiets goed kunnen doen, hoe we dit het beste kunnen faciliteren en hoe we dit het beste kunnen begeleiden. Zodat we daarmee zulke situaties als dit kunnen voorkomen, of kunnen ingrijpen.”

Op dit moment doet de gemeente ook al veel: “We investeren in toezicht en verkeersregelaars. Maar ondanks dat kon dit niet voorkomen dat er vrouwen tijdens de demonstratie lastiggevallen zijn. Dat dit juist tijdens een demonstratie over dit onderwerp gebeurde, is een algehele zorg en wat mij betreft gaan we hier hard op inzetten om dit in de toekomst te voorkomen.” Volgens Kamminga is Groningen ook koploper om vrouwen niet als ’tweederangsburgers’ te zien. “Maar we hebben nog veel stappen te zetten. We zijn er nog niet. Toch merkte ik afgelopen week dat nationale en lokale media interesse hebben in onze aanpak, waardoor wij kunnen vertellen wat we doen, waar andere steden weer lering uit kunnen trekken. Iets wat we doen, zijn bijvoorbeeld de horecastewards die goed werk doen, we geven horecapersoneel cursussen maar ook dit type demonstraties draagt bij aan het gesprek met elkaar. Daarom is demonstratierecht een groot goed. Ook doen we mee aan het project ‘Veilige steden’, we denken na over ‘safe spaces’ en in het publieke debat over dit onderwerp zie ik ook een rol voor mij als burgemeester hierin. Die handschoen heb ik al opgepakt en dat wil ik ook blijven doen.”