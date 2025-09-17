Buien maken geleidelijk plaats voor nazomer

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Wie hoopte op wat nazomerweer, wordt de komende dagen beloond. Donderdag weet het weer nog niet helemaal wat het wil, maar vrijdag slaat het weer geleidelijk om.

Door Johan Kamphuis

Vooral op donderdagochtend is het nog bewolkt en is er kans op wat lichte regen. Later op de dag kan het kortstondig opklaren. Het wordt 20 graden bij een matige zuidwestenwind.

Vrijdagochtend is het nog veelal grijs, maar in de middag wordt het zonnig én warm. Bij een matige wind uit het zuiden of zuidwesten loopt de maximumtemperatuur op tot 24 graden.

De dag erna kent opnieuw warm nazomerweer met 24 of 25 graden als maximumtemperatuur. Hoewel er flinke zonnige perioden zijn is het niet stralend en kan er vooral later op de dag een lokale onweersbui voorkomen.

Daarna verdwijnt de nazomer. Of dat structureel is of slechts tijdelijk, lees je op de weerpagina en hoor je in het dagelijkse weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG-Ochtendshow.