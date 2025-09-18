Britt Weerman uitgeschakeld bij hoogspringen WK Atletiek

Foto: Groningen Atletiek, Coen Schilderman

Britt Weerman van Groningen Atletiek heeft zich donderdag tijdens de WK Atletiek in Tokio niet kunnen plaatsen voor de finale van het hoogspringen.

De 22-jarige atlete kwam tijdens de kwalificatie niet over de openingshoogte van 1 meter 83 en kon dus meteen weer gaan. Om de finale te bereiken had ze in principe 1 meter 97 moeten springen. Het persoonlijk record van Weerman, tevens het Nederlands record, is 1 meter 96.

De meervoudig nationaal kampioene kampt al sinds vorig jaar met beenblessures en kon ook op dit WK dus geen potten breken.