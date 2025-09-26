Britt Gnodde genomineerd voor NLPO Award aanstormend talent

Britt Gnodde is genomineerd voor een NLPO Award als aanstormend talent. Ze neemt het op tegen vijf andere kandidaten voor de titel.



Britt begon in 2023 als stagiair bij OOG en werd direct daarna aangenomen als social media-redacteur. Ze is de drijvende kracht achter Weetje Woensdag en de Explainers. ”Ik had niet verwacht dat ik genomineerd zou worden, maar het is natuurlijk een enorme eer”, aldus Britt.

De Lokale Media Awards worden jaarlijks uitgereikt door de NLPO, de overkoepelende organisatie van alle lokale en streekomroepen. Britt neemt het op tegen Jasmine van der Gaast (AT5), Lisan van ’t Hof (Streekomroep West-Friesland), Marlin Rosing (ZO!34), Sali Cisse (OPEN Rotterdam) en Youri Buis (Omroep P&M)

Op zaterdag 8 november hoort Britt Gnodde in Hilversum of zij het aanstormend talent van 2025 is.