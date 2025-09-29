Brandweerwagens versneld vervangen vanwege storingen in boordcomputer

Foto Andor Heij

De Veiligheidsregio Groningen gaat tien brandweerwagens eerder dan gepland vervangen. Dat meldt RTV Noord maandagochtend. De voertuigen hebben een boordcomputer die soms storingen veroorzaakt, waardoor de wagens deels of helemaal niet inzetbaar zijn. Repareren is te duur, daarom komen er nieuwe wagens.

De storingen zitten in het systeem dat de installaties van de brandweerwagens aanstuurt: zwaailichten, sirenes, werkverlichting en de waterpomp. De betrokken wagens staan verspreid over de hele provincie en worden ook elders in Nederland gebruikt. Volgens de veiligheidsregio hebben de storingen tot nu toe niet geleid tot gevaarlijke situaties.

De boordcomputer werd alleen gebruikt in wagens die voor 2013 zijn geleverd. Het probleem is al besproken met de leverancier, maar de oorzaak van de storingen is moeilijk vast te stellen en een oplossing is er niet. Alleen volledige vervanging van het systeem zou werken, maar dat is te kostbaar. De brandweerwagens zijn ruim tien jaar oud en zouden de komende jaren toch al vervangen worden.

Maar vanwege de problemen met de computer krijgen tien nu voorrang. Veel extra kosten heeft de Veiligheidsregio niet door het besluit, maar het kan wel zijn dat sommige posten nu langer moeten wachten op een nieuwe wagen.