Brandweer redt vrouw uit boom in De Onlanden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Brandweerlieden hebben zondagavond een vrouw uit een boom gered in natuurgebied De Onlanden.

De melding van een persoon in problemen kwam rond 20.00 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit van brandweer Eelde naar de locatie werd gestuurd. “De vrouw was met haar hond aan het wandelen,” vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ter hoogte van de hoogzit, niet ver van De Onlanderij bij Eelderwolde, klom ze een boom in. Toen de vrouw weer naar beneden wilde, durfde ze dit niet meer. Een voorbijganger zag de vrouw zitten en schakelde de hulpdiensten in.”

Brandweer Eelde gebruikte een ladder om de vrouw uit de boom te halen. “Een aantal stoere brandweerlieden heeft de vrouw naar de begane grond begeleid. Op de grond stond de trouwe viervoeter het baasje op te wachten. Niemand raakte gewond.”