Brandweer redt omgeslagen schipper uit water Hoornse Meer

Foto: Sebastiaan Scheffer

De brandweer heeft maandagmiddag een watersporter gered van het Hoornse Meer, nadat deze met zijn bootje omsloeg door de harde wind.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een duikersploeg naar de Zunneriepe bij het Hoornse Meer om de schipper te redden. De brandweer wist de drenkeling uit het water te halen en op het droge te krijgen.

De hulpdiensten bleven daarna enige tijd zoeken op het Hoornse Meer naar een mogelijke tweede persoon te water. Na enige tijd werd duidelijk dat het in beide meldingen om dezelfde persoon ging.

Het KNMI waarschuwde eerder op de maandag al voor de harde wind. Tot en met de tweede helft van maandagavond kunnen er windstoten tot tachtig kilometer per uur plaatsvinden in de gehele provincie.