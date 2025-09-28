Brandweer in actie voor kat in boom in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Harense brandweer moest zondag in actie komen aan de Gorechtstraat in Haren, waar een kat het hogerop had gezocht. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 12.45 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit van de Harense brandweer naar de locatie werd gestuurd. “De kat zit sinds zaterdag in een boom,” vertelt Ten Cate. “Omdat in het begin van de middag geconstateerd werd dat het dier er nog steeds zat, werd het alarmnummer gebeld. Brandweerlieden hebben, eenmaal ter plaatse, een ladder tegen de boom gezet en zijn een poging gaan ondernemen om het dier te bevrijden.”

Uiteindelijk was alle hulp niet nodig. “Door nog onbekende oorzaak viel de kat uit de boom. Maar zoals het altijd met katten gaat, kwam het dier keurig op de pootjes terecht en rende het vervolgens weg. De brandweer is daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.” Volgens de fotograaf trok de reddingsactie wel veel bekijks van omwonenden. Voor zover bekend is het dier niet gewond geraakt.