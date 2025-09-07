Boot maakt water op Eemskanaal

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten moesten zondagmiddag in actie komen voor een boot die water maakte op het Eemskanaal, tussen Garmerwolde en Woltersum. Niemand raakte gewond.

De melding van een boot in problemen kwam rond 14.20 uur binnen. “In eerste instantie werd gemeld dat de boot aan de zuidzijde van het Eemskanaal lag, waarop de brandweer van Harkstede naar de locatie werd gestuurd,” vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Maar dat bleek niet te kloppen. De boot lag aangemeerd aan de Washuisterweg, op twee kilometer afstand van Ten Boer. De collega’s moesten een flink stuk rijden om aan de overzijde te komen. Uit onderzoek bleek dat de boot water maakte bij de schroef. Wij zijn gaan assisteren om het water uit de boot te pompen.”

Op het moment van het incident waren er vijf personen aan boord. Zij hebben veilig de wal weten te bereiken. Rijkswaterstaat meldt dat de brandweer de lekkage uiteindelijk provisorisch heeft weten te dichten en dat de boot daarna zelfstandig verder kon varen. “Er zijn geen stoffen in het water terechtgekomen en vanwege het incident hoefde de vaarweg ook niet gestremd te worden.”