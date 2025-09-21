Boetes en arrestaties bij controles in Noorderplantsoen, Martinikerkhof en Gele Loper

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Bij een actie van de politie en de gemeente op verschillende locaties in en bij de binnenstad zijn zaterdagavond diverse bekeuringen uitgedeeld. Ook zijn twee mensen opgepakt. Dat meldt de politie op sociale media.

Het ging om zowel een opvallende als onopvallende actie. “De actie die we hebben georganiseerd, was gericht op de aanpak van overlast, overtredingen van de APV en handhaving op strafbare feiten”, vertelt de politie. “We hebben controles uitgevoerd in onder andere het Noorderplantsoen, de Oosterhaven, het Martinikerkhof en het gebied dat in de volksmond bekend staat als de Gele Loper. Bij de actie waren meerdere agenten en handhavers van de gemeente betrokken. Ook was er ondersteuning van het RIEC, een samenwerkingsverband dat zich richt op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.”

Bij de actie werden er meerdere bekeuringen uitgedeeld. Zo kregen drie personen een boete voor het in bezit hebben van een geopend flesje of blikje met alcoholische consumptie, twee keer voor het voorhanden hebben van drugs, twee keer voor rondhangen in een parkeergarage en twee keer voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Daarnaast zijn er boetes uitgeschreven voor onnodig ophouden in een portiek, telefoongebruik in de auto en op de fiets, wildplassen en fietsen zonder licht. Twee personen zijn aangehouden: één keer voor het besturen van een auto onder invloed en één keer vanwege het bezit van harddrugs. Vier keer is er een verblijfsontzegging opgelegd.

Muziekkoepel Noorderplantsoen

Een van de locaties waar de actie zich op richtte, was het Noorderplantsoen, en specifiek de muziekkoepel. De fractie van Partij voor het Noorden stelde afgelopen woensdag tijdens het Politieke Vragenuurtje nog vragen over de situatie op deze locatie. Evelien Bernabela: “In het Noorderplantsoen, rond de muziekkoepel, houden zich junks en dealers op die voor overlast zorgen. Wij maken ons zorgen over de veiligheid van de omwonenden en de mensen die door het park lopen of fietsen.” Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) liet weten de situatie in de smiezen te hebben: “We hebben geprobeerd om in contact te komen met deze mensen. Wie zijn het? Wat speelt er? En welke passende oplossing kunnen we bieden?”

Dat er een actie op komst was op deze locatie, werd toen niet duidelijk. Toch was de actie van zaterdagavond hier duidelijk op gericht. “We hebben de personen die in en bij de muziekkoepel verbleven weggestuurd,” schrijft de politie. “De spullen van de overlastgevers zijn gecontroleerd.” Naar verluidt zijn er op deze locatie messen en drugs in beslag genomen. Of de actie in de komende periode ook een vervolg krijgt, is op dit moment nog onbekend.