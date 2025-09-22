Boeken komen tot leven in opblaasbioscoop

Een kleurrijke opblaasbioscoop sierde op maandag het schoolplein van basisschool De Pendinghe in Groningen. De bijzondere bioscoop is onderdeel van een landelijke tour van Bollebozen en Cinekid, die kinderen spelenderwijs laat kennismaken met verhalen, film én leesplezier.

Meer dan 900 leerlingen van basisscholen die zijn aangesloten bij het jeugdeducatiefonds beleven deze weken een unieke cultuurervaring. In Paddepoel genoten de kinderen van een interactieve vertelling van het verhaal Anansi de Spin, gebracht door kinderboekenschrijver Iven Cudogham en van een korte animatiefilm uit het Cinekid-programma.

“Alle kinderen verdienen het om leesplezier te hebben”, vertelt Hente van den Boom van Bollebozen, het goede doel van Bol.com.

Aan het eind van de voorstelling kreeg ieder kind een eigen Anansi-boek mee naar huis en ontving de klas twee extra exemplaren. Zo blijft het leesplezier ook ná de voorstelling doorleven.