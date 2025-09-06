Blauwalg aangetroffen in Kardingerplas

In de Kardingerplas is deze zomer voor het eerst blauwalg aangetroffen. Zwemmen wordt niet afgeraden, maar er geldt wel een waarschuwing voor iedereen die een duik wil nemen.

Met de zomerse temperaturen die vooral op zondag verwacht worden, is het verleidelijk om een verfrissende duik te nemen. Toch is het verstandiger om dat niet in de Kardingerplas te doen. Bij een recente controle is daar blauwalg aangetroffen. Blauwalg is geen echte alg, maar een bacterie die van nature voorkomt in zoet water. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan blauwalg zich explosief vermenigvuldigen, wat leidt tot een dikke, vaak groenblauwe laag op het water die eruitziet als verf of soep. De bacteriën kunnen giftige stoffen produceren die gevaarlijk zijn voor mensen en dieren. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie en bij inname van het water kunnen maag- en darmklachten ontstaan. Zwemmen in water met blauwalg wordt daarom afgeraden.

De afgelopen jaren werd de Kardingerplas regelmatig geplaagd door blauwalg. Dit jaar ging het tot nu toe goed, maar de situatie is nu anders. Met borden worden zwemmers gewaarschuwd voor de bacterie. Dit is niet de enige locatie in de gemeente waar een waarschuwing geldt: ook voor De Lijte aan het Paterswoldsemeer wordt gewaarschuwd voor blauwalg. Alle andere locaties, inclusief de Springervijver, zijn veilig om in te zwemmen.

Verslaggever Laurens Jove Rodriguez maakte eerder een reportage over blauwalgen: