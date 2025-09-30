Binnen vier dagen 10.000 handtekeningen onder petitie voor tijdelijke fietsbrug bij Gerrit Krolbrug

Foto: Rieks Oijnhausen

De petitie om een tijdelijke fietsbrug aan te leggen tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug is binnen vier dagen tijd al ruim 10.000 keer getekend.

Het initiatief van de Fietsersbond roept minister Robert Tieman (BBB) van Infrastructuur op om tijdens de bouw van de nieuwe brug een tijdelijke verbinding bij de Busbaanbrug te realiseren. De huidige tijdelijke brug moet verdwijnen zodra de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug eind volgend jaar begint. De minister liet vorige week weten dat de tijdelijke brug er niet komt vanwege de hoge kosten. Fietsers en voetgangers moeten daardoor drie jaar lang zes kilometer omrijden via de Noordzeebrug of de Oostersluis.

De lokale afdeling van de Fietsersbond en de Werkgroep Toegankelijk Groningen startten daarop een petitie om de minister alsnog op andere gedachten te brengen. Dagelijks gebruiken zo’n 20.000 mensen de Gerrit Krolbrug, waaronder 16.000 fietsers, rolstoelers en voetgangers. De gemeente Groningen noemde het besluit van de minister vorige week ook al teleurstellend en de gemeenteraad stemde unaniem voor een motie die pleit voor een tijdelijke brug.

Donderdag wordt het onderwerp in de Tweede Kamer besproken. Wie de petitie wil tekenen, kan hem vinden op deze website.