Binnen anderhalf uur 50 bellende en appende fietsers op de bon op Zernike Campus

Foto via Politie.nl

Wie woensdag bellend of append rondfietste over de Zernike Campus nam een groot risico. De politie hield er een controle en slingerde binnen korte tijd tientallen rijwielers op de bon.

De actie werd uitgevoerd door agenten van het Flexteam in Groningen met hulp van Noord-Nederlandse hondengeleiders van de politie. De deelnemende agenten hadden het maar druk: bij de controle, die slechts anderhalf uur duurde, zijn meer dan vijftig fietsers bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het fietsen.

Alle bekeurde bellende en appende fietsers zullen 170 euro moeten afdragen aan de staatskas. Omdat de actie zo snel zo veel bekeuringen opleverde, zal het de komende tijd ook oppassen blijven op de Zernike Campus: “Het vasthouden van een telefoon op de fiets komt de verkeersveiligheid absoluut niet ten goede. Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze controles een vervolg krijgen, zolang er nog zo veel overtredingen worden geconstateerd.”