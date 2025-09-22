Bijstand voor woningeigenaren met aardbevingsschade uitgebreid

Foto via Groninger Bodem Beweging

Eigenaren van een huis of ander gebouw met aardbevingsschade in Groningen en Noord-Drenthe kunnen binnenkort gratis deskundige hulp krijgen van een bodemkundige, een hydroloog en/of een ecoloog. Tot nu toe konden alleen een bouwkundige of financieel deskundige worden ingeschakeld via de gratis verleende bijstand.

Hoe de nieuwe regeling er precies uit gaat zien, dat is nog niet duidelijk. De Rijksoverheid heeft een zogenoemde consultatieperiode ingesteld van 22 september tot en met 31 oktober 2025. In deze periode kunnen betrokkenen online meedenken over de wijziging. Kort na de consultatie gaat de regeling in.

Kijk voor meer informatie op deze website van de overheid.