Bijna drie ton subsidies voor instellingen rond cultuur en erfgoed in Stad

De provincie en gemeente Groningen geven samen bijna 300.000 euro subsidie aan een reeks kunst- en erfgoedorganisaties. Dat maakte de provincie Groningen bekend. Het gaat om geld vanuit een regeling waarbij organisaties twee jaar steun krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Geld gaat onder meer naar het Aurora festival, de Stichting Jazz, het Kamermuziekfestival, de Kunstbende, Onder de Vulkaan, Musica Antiqua Nova, het Prinses Christina Concours, de Werk Expositie Plaats, het project Suikerbrij, de Dutch Guitar Foundation Groningen en Stichting Gedeelde Verhalen.

De subsidies variëren van enkele duizenden euro’s tot maximaal 50.000 euro. De regeling biedt organisaties meer zekerheid dan losse projectsubsidies. Zo kunnen ze een samenhangend programma opbouwen en duurzaam groeien.

Een nieuwe aanvraagronde volgt in 2026.